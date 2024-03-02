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台泥張安平：未來10年AI將大幅改變水泥製程

2024/3/2 12:21
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）AI影響各行各業，就連傳統水泥業也一樣，台泥董事長張安平今天表示，包括用AI來進行碳計算等，未來10到15年，AI將大幅改變水泥製程。

台泥2024年人才招募計畫啟動，今天首發參加台大校園徵才博覽會，張安平在會場表示，熱門的AI與傳統的水泥業看似不搭軋，但未來AI應用無遠弗界，不論在哪一個職場都變成必要能力，就像30年前不會電腦就沒有未來。

現在全球邁向淨零排放，以歐洲為例，先前歐洲碳權價格一度漲破100歐元（約新台幣3,400元），相較之下，歐洲每噸水泥售價才80歐元左右，碳之於水泥業變得至關重要，而AI可以用來進行碳計算等各種大數據分析，張安平大膽預言，未來10到15年，水泥業製程將因此大幅改變。

台泥徵才博覽會特別以ChatGPT和Midjourney等兩套AI生成器，繪製台泥AI 001號虛擬員工諾亞（NOAH），與張安平對話互動，受到矚目。

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面對大陸水泥市場產能過剩，台泥早先一步，於2017年啟動綠色轉型，從水泥本業減碳，到跨足各種新能源領域，公司最新發展聚焦低碳建材、資源循環和綠色能源等3大主軸。

今年台泥徵才，一口氣釋出碳管理、ESG策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易，和智能AI等10大職缺工作，並標榜徵才人數無上限，希望號召更多氣候行動人才加入。（編輯：郭無患）1130302

#台泥
#歐洲
#張安平
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