通膨及景氣放緩疑慮 法人：台股持續震盪打底

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）全球經濟前景不明，金融市場波動加大，法人表示，現階段利空籠罩，資金及籌碼面不利，台股承受極大壓力，持續震盪打底格局，預計第3季下半季可望引動回補買盤，推動反彈行情。

今年以來，美國聯準會（Fed）擴大升息，引發股市修正，加上俄烏戰爭及中國疫情防控衝擊，高成長股受創最重。國泰投顧分析，目前經濟環境面臨通膨與景氣放緩，所有股票同步遭受修正；但隨著修正已達一定程度，可聚焦高成長股後續反彈空間。

兆豐投顧表示，預期2022第3季上半季仍不易擺脫向下的壓力，主要是Fed仍受制嚴重通膨的影響，升息步調只快不慢。

依據歷史經驗，貨幣政策一向落後經濟情勢（包括通貨膨脹），除非真正確認CPI觸頂，否則Fed不會停止升息。而高通膨將減弱消費能力，最終對經濟成長造成衝擊；企業獲利也會因為購買力下降，影響終端消費而下滑，尤其是非必須性消費商品所受衝擊最大。因此，第3季上半季在利空籠罩下，台股仍承受極大壓力。

不過兆豐投顧認為，第3季下半季在股價反應利空跌深後，隨著利空趨緩，股價評價偏低下，有利進行反彈。

瑞士寶盛銀行表示，市場環境仍然艱難，建議投資者選擇實質資產而非名義資產。實質資產包括大宗商品、黃金和房地產。

瑞士寶盛銀行指出，到目前為止，通膨並未抑制需求，因為即使價格上升，消費者仍在繼續消費，就業機會也穩步成長、企業持續進行各項投資，不認為經濟正在走向衰退。只要通膨對需求端的破壞不大、就業率保持上升，企業產能繼續擴張，經濟衰退的短期風險就不高。（編輯：張良知）1110628