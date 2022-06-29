嚴陳莉蓮：嘉裕衝刺3市場 續推品牌轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）嘉裕董事長嚴陳莉蓮今天在股東會表示，全球經濟仍有極大不確定性，嘉裕擬從高端、平價與高頻次消費3個市場區塊重新出發，並持續以強化通路、品牌轉型與數位優化為3大營運方針，藉精準行銷接觸原有客層及開拓新客源。

裕隆集團旗下嘉裕2021年終結連續8年營業虧損，每股稅後盈餘（EPS）新台幣0.51元，今天股東會通過每股配發0.35元現金股利。

嚴陳莉蓮表示，嘉裕今年持續著重海、空二軍服裝供應業務延伸，透過國軍供售平台多元商品販售，為國家創新布局貢獻心力；而在代理與自有品牌方面，嘉裕將重新審視後疫情時代的產品力與目標受眾定位，擬定對應的商品開發與行銷策略，以期擴大市占並開拓新客源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嚴陳莉蓮提到，銷售通路，實體與電商通路同等重要，汰弱留強、建立有成長潛力的產銷供應鏈為業績提升之本，在嘉裕持續調整產能配置並建立新供應鏈的策略下，厚植通路實力是無法迴避的核心議題。

展望後市，嚴陳麗蓮認為，全球景氣仍存在諸多變數，成衣銷售趨勢也仍受到全球疫情影響波動，嘉裕秉持著永續經營理念，思考如何讓老品牌轉身與活化是眼前最重要的課題，而品牌與工藝的無形價值是嘉裕最重要的資產，因此持續創造資產優勢是不變的方向。（編輯：楊蘭軒）1110629