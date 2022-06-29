封控衝擊大陸事業 味全：下半年力拚全年維持成長

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）味全今天股東會通過配發0.5元現金股利。針對今年展望，味全表示，今年大陸事業受到疫情封控影響，第2季比較辛苦，隨著逐步解封，下半年有機會補回來，加上旺季效應樂觀，今年努力維持成長態勢。

味全表示，今年原本看好大陸市場的高成長動能，受到疫情上海封控影響，原本計畫有些落後，成長力道受到衝擊，下半年期望透過品牌基礎工程持續深化、加速區域發展布建與推動客戶升級擴大營收獲利貢獻，加上台灣市場穩定成長，旺季效應可期帶動下，今年整體營運努力維持成長目標。

針對通膨對市場衝擊，味全指出，通膨會影響到消費支出，首當其衝就是民眾的購買力，對於銷售表現的確會有影響，將透過品牌資產價值創造、供應鏈效益提升、管理系統流程精進、精準行銷，並朝高毛利率新產品開發，持續創造營收與利益成長。

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味全110年合併營收新台幣198.18億元，較109年成長6.3%；歸屬母公司淨利5.07億元，每股盈餘1元，較109年減少0.06元。在母公司個體財務表現上，營業收入81.57億元，較109年成長4.5%，營業利益1.94億元，年成長58%。

展望未來，味全表示，雖然當前外在環境面臨疫情、原物料價格上漲與通膨壓力的艱困挑戰，仍秉持企業對健康、安心、便利食品的經營信念，以及企業的永續發展與對社會責任的使命，致力於兩岸大中華市場發展的整合，強化品牌價值與提升營業戰力、供應鏈及營運管理體系的綜效發揮，並推動數位化轉型因應市場競爭挑戰，創造更佳的經營績效。（編輯：張均懋）1110629