汽車傳動廠和大：景氣沒疑慮 電價漲影響小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰嘉義30日電）汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮今天表示，下半年景氣沒有疑慮，仍需觀察晶片荒變數，預估8月業績可回穩。至於電價調整對和大影響不大，每月增加約新台幣150萬元。

和大今天上午在嘉義大埔美園區舉行五廠動土儀式，沈國榮會後接受媒體採訪。

談到下半年產業景氣，沈國榮表示，對於下半年景氣沒有疑慮，主要還是觀察車用晶片荒是否緩解；原物料價格漲勢也趨緩，海運貨櫃運價也達到高檔，新台幣兌美元匯率趨於穩定，將來30元左右將成為常態，外籍移工也陸續恢復正常。他指出，2021年和今年最壞狀況已過。

展望下半年業績表現，沈國榮指出，和大之前幾個月主要受到缺工和COVID-19疫情影響，產能無法反映到單月營收表現，目前電動車和傳統燃油車車用電子晶片仍缺，部分影響5月至7月業績表現；他說，原先預期下半年景氣會很好，不過仍需觀察晶片荒變數，預估最快到7月底至8月，和大業績可逐步回穩。

至於國內電價調漲，沈國榮表示，原物料價格上揚加上匯率變數，大概吃掉毛利約16%，儘管電價調漲，不過對和大成本影響不大，用電費用占和大總產能比重2.8%至3.1%，調漲後每月增加電費約新台幣150萬元。

沈國榮指出，台灣電價偏低，台電大虧也是全民買單，電價調漲影響程度，沒有匯率影響這麼大，企業可以協助「埋單」。（編輯：郭無患）1110630