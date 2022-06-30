健全財政人事體制 施能傑獲頒一等財政專業獎章

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（中央社記者張璦台北30日電）行政院人事行政總處前人事長施能傑，近日獲頒一等財政專業獎章；財政部表示，近年所屬機關遇到人力不足、業務量加大等情況，經施能傑指導，促成6大項人事相關改革，有助強化財政組織功能，影響深遠。

為表彰施能傑於任內對於健全財政人事體制的專業貢獻，財政部長蘇建榮29日藉由部務會報機會，在財政部一級主管、所屬機關首長，及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等共同觀禮見證下，親自頒贈代表最高榮譽的「一等財政專業獎章」給施能傑，並表達財政部對其敬意與感謝。

財政部的部分所屬機關近年遇到人力不足、業務增多情況，比如關務署因應防堵非洲豬瘟疫情、海空運快遞貨物量遽增、司法院釋字第785號解釋衍生輪班人員健康權保護議題。

財政部指出，與此同時，國庫署因事權調整、政策需要或相關法案修正等新增多項業務；國有財產署業務量龐大，配合國家政策，多元運用國家資產，相關人員負擔日益沉重。

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因此，財政部提出各項人力調整、員額增補及待遇改善等需求，施能傑秉持「解決問題」精神，以務實持平、客觀公正的態度，予以專業指導及大力協助。

財政部表示，施能傑的協助促成財政部所屬國稅局職務列等合理化、充實關務署人力員額、健全財政資訊中心編制架構、解決國庫署查緝私菸人力不足、建立國營事業績效待遇、調增國庫署及國有財產署業務人員待遇，不僅鼓舞整體財政團隊士氣，對強化財政組織功能及提升行政績效，影響深遠。（編輯：蘇志宗）1110630