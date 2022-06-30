更多編輯台推薦新聞：
土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MIS-C兒童增8例 7個月大男嬰成最小個案
首頁 / 產經

健全財政人事體制 施能傑獲頒一等財政專業獎章

2022/6/30 14:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北30日電）行政院人事行政總處前人事長施能傑，近日獲頒一等財政專業獎章；財政部表示，近年所屬機關遇到人力不足、業務量加大等情況，經施能傑指導，促成6大項人事相關改革，有助強化財政組織功能，影響深遠。

為表彰施能傑於任內對於健全財政人事體制的專業貢獻，財政部長蘇建榮29日藉由部務會報機會，在財政部一級主管、所屬機關首長，及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等共同觀禮見證下，親自頒贈代表最高榮譽的「一等財政專業獎章」給施能傑，並表達財政部對其敬意與感謝。

財政部的部分所屬機關近年遇到人力不足、業務增多情況，比如關務署因應防堵非洲豬瘟疫情、海空運快遞貨物量遽增、司法院釋字第785號解釋衍生輪班人員健康權保護議題。

財政部指出，與此同時，國庫署因事權調整、政策需要或相關法案修正等新增多項業務；國有財產署業務量龐大，配合國家政策，多元運用國家資產，相關人員負擔日益沉重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因此，財政部提出各項人力調整、員額增補及待遇改善等需求，施能傑秉持「解決問題」精神，以務實持平、客觀公正的態度，予以專業指導及大力協助。

財政部表示，施能傑的協助促成財政部所屬國稅局職務列等合理化、充實關務署人力員額、健全財政資訊中心編制架構、解決國庫署查緝私菸人力不足、建立國營事業績效待遇、調增國庫署及國有財產署業務人員待遇，不僅鼓舞整體財政團隊士氣，對強化財政組織功能及提升行政績效，影響深遠。（編輯：蘇志宗）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族