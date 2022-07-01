6月新車掛牌回溫至3.2萬輛 7月樂觀看4萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）疫情轉趨穩定，來店數明顯回升近2成，加上品牌促銷刺激買氣，6月新車掛牌3萬2631輛，年增16.8%，月增5.5%，呈現雙增；累計上半年新車市場為20.3萬輛，相較去年下滑8.4%；展望7月，車商預估將回到4萬輛水準。

車商今天表示，6月份在疫情趨於穩定，加上各品牌持續促銷刺激市場買氣下，來店客戶數較上月明顯回升近2成。進口車占比受惠於BMW於6月大量來車，領牌衝上2191輛的挹注下，推升占比從前5月的42.9%，進一步上升至44.4%。

根據監理所資料，6月單月新車掛牌數3萬2631輛，較去年同期成長16.8%，月增5.5%，和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌6月新車掛牌總數1萬0208輛，市占率31.3%，穩居市場龍頭地位，其中TOYOTA掛牌9026輛，市占27.7%，分別年增43.3%，月增4.5%。

和泰表示，6月份雖仍有RAV4缺貨的困擾，但在推出「COROLLA全車系50萬高額零利率」優惠活動的助攻下，品牌全月登錄9026輛。COROLLA CROSS本月領牌數3066輛，持續稱霸全車種銷售冠軍。

LEXUS新車掛牌1182輛，低於去年，主要持續受到全球晶片短缺影響， 新車到港台數有限。

BMW在新車大量到港推升下，市占衝上6.7%，躍居6月排行榜亞軍；另外FORD及HONDA單月新車掛牌數都在2000輛以上，占佔率也均超過6%，分居三、四名。

累計上半年新車掛牌排行前十名分別為TOYOTA、HONDA、FORD、NISSAN、BENZ、CMC、LEXUS、MITSUBISHI、BMW、HYUNDAI。

展望7月，車商表示，考量國內疫情日漸穩定，加上暑假的到來，用車需求可望增加。總市場預估將持續回溫有機會來到4萬輛，相較去年增加5%。

7月各大車廠將持續祭出促銷活動，TOYOTA將推出價值1萬6900元的Dyson吸塵器作為交車禮；福特六和FORD則推出購車享3.5萬智選配件金；SUBARU推出5年或12萬公里原廠保固，另入主指定車款享99.8萬元優惠價；LUXGEN享最高5萬元購車金、原廠導航等好禮。中華三菱推出活動，送出價值1萬至3萬餘元不等的交車禮。

南陽實業則預告9月1日起The All-New Tucson L車價調漲，漲幅預估1至2萬元間，最終新車價將另行公告。

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