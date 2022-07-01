開創雷射應用新領域 萊凌科技投資10億進駐南科

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）科技部科學園區審議會今天通過8件投資案、投資金額新台幣33.42億元。其中萊凌科技投入10億元，將進駐南科台南園區，研發生產高功率光纖雷射引擎及相關元件，以及光纖元件製造設備，為台灣雷射應用開創新領域。

科技部今天發布新聞稿，說明今天科學園區審議會通過總額33.42億元、8件投資案。

科技部表示，生物技術有晶光科技股份有限公司；精密機械為奧地利商艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司；光電的有富昱晶雷射科技股份有限公司、萊凌科技股份有限公司；其他產業如創新材料，則有勁鴻亮股份有限公司等。

科技部指出，萊凌科技申請進駐南科台南園區，投資金額為10億元，研發生產高功率光纖雷射引擎及其相關元件，與光纖元件製造設備。

科技部說，萊凌科技產品為瓩（kW）級光纖雷射應用技術，搭配增益光纖設計，可生產不同形式光纖雷射，做為雷射切割、焊接、熱處理與積層製造等工業應用。

科技部表示，萊凌科技產品技術獲得美商萊特爾科技公司專利獨家授權，為公司在新世代高功率光纖雷射市場，取得關鍵元件的設計開發及生產製造的能力，未來進駐南科園區後，將持續研發創新技術，為台灣雷射應用開創新領域。

科技部指出，晶光科技設立於中科二林園區，該案投資金額為0.5億元，主要研發製造POCgeni電化學阻抗譜檢測試劑組，該投資案產品對同一疾病可同時檢測抗原與抗體具有高度技術競爭優勢。

科技部表示，勁鴻亮投資1.5億元進駐中科二林園區，產品為環保機能性織品，100%使用回收環保紗線或天然纖維製備，為提升產品機能性及創新性，成立紡織科技研發中心，並計畫與學界合作以研發機能性原料，產品具備客製化以及不同針織編製法的優勢。

科技部指出，德盟奧地利商艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司，該案投資金額0.92億元，主要產品為多電子束光罩寫入設備及技術服務。

科技部說，未來德盟奧地利商艾美斯電子束科技進駐竹科新竹園區後，將持續與台灣半導體產業鏈合作，協助產能建置及就近提供技術服務，並建立亞洲培訓中心培訓更多研發人才，有助強化台灣半導體產業生態系。

科技部表示，富昱晶雷射科技投資金額2億元，主要產品為光子晶體面射型雷射、特殊應用雷射。

科技部指出，未來富昱晶雷射科技進駐竹科新竹園區後，可落實政府近年積極推動5+2產業創新計畫中之「智慧機械」、「國防產業」與「新農業」相關應用，如毒氣感測、物體識別、雷射瞄準、面積估算等新興領域。（編輯：蘇志宗）1110701