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臻鼎沈慶芳：海外投資盼有群聚力量 一起爭資源

2022/7/1 19:28
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（中央社記者吳家豪台北1日電）全球印刷電路板（PCB）龍頭廠臻鼎-KY董事長、台灣電路板協會（TPCA）名譽副理事長沈慶芳表示，目前台商仍有技術與人才紅利，但產業改造須創造高值競爭力，期盼未來海外投資能有群聚的力量，一起爭取資源。

TPCA今年3月底完成第11屆理監事改選，於6月30日舉行第11屆第2次理事暨監事聯合會，新團隊由TPCA理事長、欣興電子資深顧問李長明帶領，並邀請沈慶芳演講分享產業關鍵趨勢與企業經營心法。

沈慶芳表示，企業經營必須有所本，掌握產業與經濟產業分析做為策略依據至關重要，他分享親自手寫的經營規則，內容以市場分析作為根據，立定經營願景、經營目標、經營策略，而後創立經營模式與執行架構，例如建組織、布人力、置系統三構面，一步一腳印擴展產業版圖。

針對海外布局，沈慶芳指出，中國經濟規模預計將於10年內趕超美國，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間臻鼎透過閉環生產，維持營運不中斷，因此企業在海外投資，對當地政府的影響力非常重要。

印度方面，沈慶芳認為當地經濟與各項條件無法與中國相比，產業鏈完整度相對欠缺，提醒投資企業需考慮當地政府效能審慎評估。針對東南亞投資，沈慶芳期盼未來海外投資能有群聚的力量，一起爭取資源。

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產品策略方面，沈慶芳提醒企業應確立競爭優勢。以臻鼎為例，發展高階產品為主軸，產品類別主要為軟性電路板（FPC）、高密度連接板（HDI）、Mini LED PCB與未來的ABF載板。

沈慶芳說，目前台商仍有技術與人才紅利，但產業改造須創造高值競爭力，要提早升級才能因應面對未來產業的挑戰及困境，期許透過產官學研的跨域整合資源，加強競爭力，成為台灣電路板產業的堅實後盾，帶來更多效益。（編輯：潘羿菁）1110701

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