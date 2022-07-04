勤誠攜手新代辦研習營 促進產學接軌

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（中央社記者江明晏台北4日電）勤誠興業、新代科技今天宣布攜手中正大學、雲林科技大學、虎尾科技大學3所學校，舉行智慧機器人產學研習營，以產學接軌共同促進產業發展。

伺服器機殼廠商勤誠興業今天發布新聞稿宣布，與PC based控制器廠商新代科技，攜手中正大學、雲林科技大學、虎尾科技大學3所學校，於今天正式啟動「智慧機器人產學研習營」合作計畫，展開為期六週的暑期研習課程與專題實作。

勤誠表示，以嘉義新廠作為智慧機械產學實作場域，新代科技以工業4.0、智慧製造的核心能力設計課程、擔任業師授課，並連結旗下子公司聯達智能、正鉑雷射為合作夥伴，提供聯達機器手臂、正鉑雷射打標機等機台設備以應實作需求。

同時，更進一步邀請三校教授一同擔任講師，將理論結合實務進行教學，促進嘉義產學合作暨產業聚落發展，培育科技人才，以產學接軌共同促進產業發展。

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勤誠興業董事長陳美琪表示，智慧機器人產學研習營實現跨縣、跨校的三校合作，更是勤誠首度以嘉義新廠為核心展開產學連結，嘉義廠推行低成本智能製造 （LCIM, Low Cost Intelligent Manufacturing），以精實生產結合數位化與自動化，減少不必要浪費，重複性的工作可以由機械手臂取代，讓員工做有價值的事。

新代科技董事長蔡尤鏗進一步指出，台灣具備智慧製造上中下游完整產業鏈結的沃土，結合在地科技人才培育，盼形塑下一個新護國神山群。