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義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致
首頁 / 產經

因應近日局部強降雨 水利署成立應變小組

2022/7/4 19:48
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（中央社記者曾智怡台北4日電）由於午後熱對流旺盛，今天各地雨彈狂炸，雙北、桃園、台中等地發生淹水災情。水利署表示，預期至6日為止，全台會持續發生局部短延時強降雨，已成立應變小組，並通知地方政府加強警戒。

水利署晚間發布新聞稿表示，今天多處縣市發生午後大雷雨及強降雨，已成立應變小組，並通知相關地方政府加強警戒及應變，水利署接獲樹林工業區請求支援，隨即請第十河川局調派兩台抽水機馳援，協助排除積淹水。

水利署指出，目前全台共成立520個水患自主防災社區，防水擋板超過1萬4000公尺，已預置於各河川局及社區內，因應短時間強降雨，各自主防災社區均能迅速動員預布防水擋板，並啟動水溝巡查清疏等工作，將災情防患於未然。

水利署表示，預期至6日為止，全台受低壓帶及西南風影響，午後熱對流將陸續在各地造成局部短延時強降雨。

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因此，水利署及各河川局持續守視天氣狀況，並適時啟動應變作業，與各縣市政府保持連繫，配合社區及志工自主加強防災，於低窪易淹水地區布設防水擋板及抽水機因應，減少積淹水造成交通及生活不便。

水利署呼籲，近日天氣仍不穩定，請民眾遇雨時加大車距減速通行，並撥空清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。（編輯：蘇志宗）1110704

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