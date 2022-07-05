東陽拚綠電增水回收量 估2030年空污排放減50%

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車零配件廠東陽今年可持續產生綠電264萬度電，規劃到2030年，空污排放量較2016年減少50%；今年水回收量占自來水使用量目標8.7%，預計到2030年，相關占比提升至10%。

東陽積極節能減碳，根據6月底公布的永續報告書，東陽台灣廠區已提前在去年2021年達成目標裝設綠電太陽能1997kv，占公司用電契約容量9%，今年增加設定單位營業額耗電量較去年節省1%以上目標，並在屋頂增加裝設太陽能，減少碳排放，預計今年可持續產生綠電264萬度電。在空污減排，東陽去年單位營業額空污排放量已降低29%，符合公司短期設定目標，中期目標到2030年，單位營業額空污排放量較2016年減少50%。

在廢水排放管理，東陽去年水污染排放綜合指標優於法規31%，符合短期目標，今年水污染排放綜合指標目標優於法規標準33%，中期目標到2030年，水污染排放綜合指標優於法規標準45%。

在廢水回收再利用，東陽指出，台南廠區塗裝製程100%使用回收水，另電鍍廢水處理後，每月約提供1500噸放流水供環保局灑水洗街使用，每月約50噸澆灌廠內及外部道路認養樹木。

去年東陽年水回收量占自來水使用量8.5%，達成8.3%目標，今年規劃水回收量占自來水使用量8.7%，預計到2030年，水回收量將占自來水使用量10%。（編輯：趙蔚蘭）1110705