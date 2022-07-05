中華開發創新加速器進軍日本 助台灣新創拓版圖

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（中央社記者蘇思云台北5日電）開發金子公司中華開發資本今天宣布，旗下中華開發創新加速器規劃在今年底成立日本據點，除了協助台灣新創進軍日本，也以建構台日投資生態系統為目標，為新創開打國際盃暖身。

國發會日前宣布帶領台灣新創業者前往日本出席在東京舉辦的「日本台灣新創高峰會」，顯示日本市場具有高度開拓性。開發金控今天發布新聞稿，中華開發資本表示，開打新創國際盃的方向與國發會政策相符，開發創新加速器也會出席這場高峰會。

中華開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創具備深厚基礎，這2年碰到疫情，也磨練出快速的應變能力。對於擴大規模進軍海外，日本則是創新加速器及其投資戶期待長期深耕的標的。由於日本與台灣的地緣關係，加上日本新創的多樣化，都是台灣新創業者看好日本市場的原因。

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中華開發資本表示，在日本東京設立的中華開發日本創新加速器CCIA Tokyo Innovation Hub，目的是協助投資戶在日本落地，降低拓展新市場的挑戰。中華開發日本創新加速器除了將提供新創辦公營運空間，也將舉辦產業小聚，聚焦在金融科技、數位學習、旅遊主題等數位轉型議題。

中華開發資本指出，日本加速器目前已有多家投資戶表達進駐意願，協助投資戶在日本落地只是第一步，未來也將跨足投資與台灣新創圈有策略效應的日本新創，促成更多台日新創及其上下游產業的結盟。（編輯：趙蔚蘭）1110705