網家CEO閃辭暫代執行長 詹宏志：張忠謀也曾回鍋

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（中央社記者江明晏、吳家豪台北5日電）PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文4日因個人生涯規劃請辭，網家董事長詹宏志今天強調所有工作及服務一切照常，他先暫代原來執行長的工作，並指出人事變動是企業經營的一環，連張忠謀、施振榮都曾回鍋自己創辦的公司任職。

詹宏志今天出席「中國信託ALL ME卡」上市記者會受訪表示，即使聰明如台積電創辦人張忠謀也要回鍋一次，宏碁集團創辦人施振榮則回鍋了三次，「實在是體制跟環境的變化有可能會比我們工作者能夠掌握的還來得大，所以大家不要覺得有什麼奇怪」。

針對人事變動，詹宏志表示，所有的人事變動都是企業經營的一部分，「一棒接一棒」，網家每天也在面對這樣的事。他向員工表達business as usual（照常營業），所有工作、服務都要如常進行，正在公司內部進行的改革、創新，以及與所有夥伴談的合作，「一切都要照常」。

他表示，網家從1998年成立以來，已經24年，一共才用了2位執行長，不算很多。公司當然都有接班的計畫，可是計畫有時候會變，因為個人的願望、公司的變動，都有可能帶來一些變化。

詹宏志說，他現在先暫代原來執行長的工作，盡量讓員工可以安心且正常進行手上正在做的各種計畫，他也會在這段時間內盡可能安排未來新的工作班底。

回顧過去2年，詹宏志認為，在因緣際會下招募到非常多新的幹部，如果沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是得不到這麼多人才，這些人才很多原本在中國、境外公司或跨國公司工作，因為這2年使他們心理上有些改變，他才爭取到。新幹部現在需要一些時間，慢慢把他們的能力顯示出來。

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媒體詢問是否因為獲利下滑導致人事變動，詹宏志回應，網家面臨各式各樣的挑戰，成長與獲利不如預期，有點讓投資人失望，也包括他的一些朋友，「這當然會構成壓力」，但他也強調這在所有企業都是正常的事，是每天要面對的事。

詹宏志雖承諾會盡快找到下一任執行長，卻也坦言尋找任何一個執行長人選都不容易，無論從內部、外部都要符合很多條件，經過一些尋訪之後，還要向董事會報告，希望外界能耐心等候。（編輯：楊凱翔）1110705