名嘴散布消息影響股市 證交所櫃買中心加強查核

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（中央社記者謝方娪台北5日電）針對股市名嘴透過社群和電視節目散布消息，金管會表示，已請證交所及櫃買中心強化監視查核，若發現有投顧或社群媒體以網路留言或其他方式提供不實資訊，違反證交法，會依規定移送檢調偵辦。

金管會證期局主秘黃厚銘表示，目前國內股市監視機制是由證交所及櫃買中心執行有價證券監視作業，2大證券周邊單位在監視過程若發現價量有異常，除了會依規定公布注意股票或採取處置措施提醒投資人注意風險，也會啟動監視機制進行查核。

外界關注有股市名嘴透過社群和電視節目散布消息影響股市，黃厚銘指出，金管會已請證交所和櫃買中心強化監視查核，若發現有投顧或社群媒體以網路留言或其他方式提供不實資訊，涉及違反證交法155條第1項第6款有關散布流言或不實資訊情事，將依規定移送檢調偵辦。

另為避免市場謠言和不實資訊干擾股市，黃厚銘說，金管會已督導證交所和櫃買中心對外發布新聞稿提醒投資人，避免輕信不實消息；證交所和櫃買中心會持續強化對市場監視查核，若發現有人意圖傳播不實資訊，就會依監視相關規定辦理，維護投資大眾權益。

金管會今天也公布統計，今年7月截至5日止，台股跌幅3.22%，相比周邊亞股，韓國下跌0.39%、日本上漲0.12%、上海上漲0.16%、香港持平，台股跌幅是亞股中較大者。

黃厚銘認為，單就7月3個交易日仍屬短期，無法觀察出趨勢，觀察股市要拉更長期間來看。

今年以來截至7月5日止，國際主要股市多為下跌，韓國跌幅21.35%、台股跌幅21.24%、日本跌幅8.23%、香港跌幅6.6%、上海跌幅6.48%。（編輯：楊凱翔）1110705