更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

美股漲跌互見 法人：台股短線弱勢整理

2022/7/6 08:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股收盤漲跌互見，台股5日上下震盪近390點，終場上漲132點收在14349點。法人表示，台股下檔初步有撐，但上方反壓不易攻破，短線盤勢呈弱勢整理。

美國股市今天收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌129.44點，或0.42%，收在30967.82點，標準普爾500指數小漲6.06點，或0.16%，收在3831.39點。以科技股為主的那斯達克指數上揚194.40點，或1.75%，收在11322.24點，費城半導體指數上漲19.186點，或0.78%，收在2477.642點。

台股加權指數5日上下震盪近390點，終場上漲132.14點，收在14349.2點，成交值新台幣2572.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計買超61.73億元，其中自營商買超44.34億元，投信買超19.97億元，外資及陸資賣超2.58億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加2367口1萬3678口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1021口至1萬4361口。

期貨法人指出，台股5日收上下影線紅K，單日震幅達387.91點，顯示下檔初步有撐，但上方反壓不易攻破，短線盤勢呈現弱勢整理。

今天計有南亞等20檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，20檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約31.55點。

金管會5日公布，外資5月回頭淨匯入近27億美元，6月立刻轉向淨匯出，單月淨匯出25.37億美元，折合約新台幣755億元，創2014年以來同期最大淨匯出金額。

上市櫃公司陸續公布6月營收，伺服器管理晶片廠信驊自結6月合併營收5.05億元，創歷史單月新高，主要是伺服器晶片營收大幅增加。信驊第2季自結營收14.25億元，也創單季新高。

大立光6月合併營收33.93億元，較5月成長8%，較去年同期成長1%，是17個月後年增率首度轉正，大立光表示，目前訂單看來開始進入傳統旺季，7月客戶拉貨動能會比6月好。（編輯：張均懋）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資出走 6月淨匯出755億創9年同期新高