美股漲跌互見 法人：台股短線弱勢整理

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股收盤漲跌互見，台股5日上下震盪近390點，終場上漲132點收在14349點。法人表示，台股下檔初步有撐，但上方反壓不易攻破，短線盤勢呈弱勢整理。

美國股市今天收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌129.44點，或0.42%，收在30967.82點，標準普爾500指數小漲6.06點，或0.16%，收在3831.39點。以科技股為主的那斯達克指數上揚194.40點，或1.75%，收在11322.24點，費城半導體指數上漲19.186點，或0.78%，收在2477.642點。

台股加權指數5日上下震盪近390點，終場上漲132.14點，收在14349.2點，成交值新台幣2572.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計買超61.73億元，其中自營商買超44.34億元，投信買超19.97億元，外資及陸資賣超2.58億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加2367口1萬3678口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1021口至1萬4361口。

期貨法人指出，台股5日收上下影線紅K，單日震幅達387.91點，顯示下檔初步有撐，但上方反壓不易攻破，短線盤勢呈現弱勢整理。

今天計有南亞等20檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，20檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約31.55點。

金管會5日公布，外資5月回頭淨匯入近27億美元，6月立刻轉向淨匯出，單月淨匯出25.37億美元，折合約新台幣755億元，創2014年以來同期最大淨匯出金額。

上市櫃公司陸續公布6月營收，伺服器管理晶片廠信驊自結6月合併營收5.05億元，創歷史單月新高，主要是伺服器晶片營收大幅增加。信驊第2季自結營收14.25億元，也創單季新高。

大立光6月合併營收33.93億元，較5月成長8%，較去年同期成長1%，是17個月後年增率首度轉正，大立光表示，目前訂單看來開始進入傳統旺季，7月客戶拉貨動能會比6月好。（編輯：張均懋）1110706