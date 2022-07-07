能元科技三元鋰電池 進軍飛天車產業

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英國飛天車製造商Vertical Aerospace 研發中的eVTOL VX4為純電動垂直起降的飛機，大幅縮小起降所需空間範圍，使用能元科技電池使續航力和載重能力最大化。（台泥提供）中央社記者賴言曦傳真 111年7月7日

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台泥企業團所屬能元科技（Molicel）宣布與英國飛天車製造商Vertical Aerospace合作，旗下電動垂直起降飛行器eVTOL VX4將使用能元科技的超高功率三元鋰電池；若成功商轉，空中運行碳排量有望降至近乎零。

台泥今天發布新聞稿表示，目前能元科技在台灣、加拿大都有專屬的實驗室與研發團隊；另外，同屬台泥企業團的三元能源科技正在高雄小港興建台灣首座超級電池工廠，預計2023年將成立台灣首座「高階鋰電池實驗室」，研發先進製程。

台泥指出，eVTOL就像一架純電動垂直起降的飛機，大幅縮小起降所需的空間範圍；不少專家預期eVTOL最終可轉型成為省時省錢的短、中距離旅行方式，進而從目前汽車和航空公司手中取得市占率。

台泥指出，目前市場上eVTOL產品多以同時搭載2至5名乘客做設計，飛行範圍多在30至300公里之間，速度在每小時112至320公里。以台北到桃園為例，若以eVTOL VX4飛行，包含升降時間約為12分鐘。

台泥說明，由於eVTOL在起降時需要高引擎馬力，因此電池功率密度高，就能滿足eVTOL起降需求；另外，能量密度高，可讓eVTOL續航力長，飛行過程不用擔心沒電。而正在開發中的VA-X4型號，飛行時速預估超過200英里，且飛行時接近靜音。

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台泥指出，未來eVTOL若要商轉頻繁起降載送乘客，更需要搭配結合儲能穩定電網的DC、DC快充站。eVTOL一天充放電可能達10至15次，而能元科技的超高功率三元鋰電池即便提供eVTOL使用3000次，未來退役仍可維持高效能放電、並轉為快充站設備二度使用，是先進的環保電池。

台泥說明，eVTOL安全度預估將比直升機高出100倍；與其他無人機相比，eVTOL擁有更長航程的飛行能力，應用範圍較廣。目前Vertical Aerospace 已獲得價值54億美元訂單，美國航空也宣布投資Vertical Aerospace 2500萬美元，承諾預購250架飛機，並有權再訂購100架。（編輯：張良知）1110707