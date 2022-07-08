電價漲、通膨成本增 中華電：獲利影響不大

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（中央社記者江明晏台北8日電）針對電價調漲，中華電信表示，雖然一年多出好幾億，但積極配合政府政策，且估算通膨、電價等成本上漲，「對獲利影響不是很大」，目前都在掌握之中。

中華電信董事長謝繼茂今天出席「科技為善（Tech4Good）數位賦能生態系」記者會，會後受訪時，針對偏鄉網路建設的議題表示，偏鄉行政區如公所所在地，以及學校等文化區域，都可達到1Gbps等級的網路，其餘有寬頻的地方則有100Mbps的網速。

他也表示，因為疫情造就居家上班、上課普及，大幅刺激家用頻寬需求，中華電爭取時間鋪設光纖力促普及，500M涵蓋率已達80%，近期推出500M的1099優惠方案，「把價格降下來」，努力拉升500M的占比，今年希望主流網速可以從100M變為300M。

台灣近年透過前瞻基礎建設打造智慧國家，積極推動4G、5G及光纖網路建設，其中2025年目標全台2Gbps涵蓋率達90%。謝繼茂表示，達成這個目標沒有問題，也看好下一世代的科技面貌，將驅動頻寬需求。

此外，中華電近期調整新進人員起薪，謝繼茂表示，如果政府有帶頭調薪就一定會跟進，否則就會有變動調薪，例如：獎金的方式加薪。

面對電價一口氣調漲15%，謝繼茂坦言，一年多出來好幾個億，但積極配合政府政策，並朝既有計畫持續降低用能，是不是能抵銷漲價的部分，還要再精算，至於是否加速節能，他表示，其實都有長期規劃，例如：汰換電話網路都是有時間表的。

通膨也影響產業成本上升，中華電財務單位近期針對通膨、電價上漲、ICT進貨成本採購費用、用人成本增加等狀況估算，認為「對獲利影響不是很大」，仍對達成財測目標有信心，目前都還在掌握之中。（編輯：林興盟）1110708