在地企業二代傳承與創新 高市專刊分享歷程

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高雄市經濟發展局發行專刊「雄心高雄 創新經典」，介紹12家在地企業二代接班後如何傳承與創新，即日起可於官網閱讀電子版或至高雄市立圖書館各分館借閱。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）企業二代接班面臨那些挑戰？高市經發局透過中信造船等12家在地企業二代接班傳承與推動創新歷程，彙整成專刊「雄心高飛 創新經典」，分享他們的獨創力、創新力與傳承力。

「雄心高雄、創新經典」專刊，由經發局與高雄市工商發展投資策進會共同出版，委由雜誌「VERSE」企劃製作，深度採訪高雄在地知名企業，以企業「傳承」與「創新」兩大主軸，涵蓋食衣住行與工商傳產等領域。

身兼工策會召集人的高雄市長陳其邁表示，實踐創新、傳承經典的品牌故事，同時也乘載高雄珍貴城市記憶。這次介紹的12家在地企業接班人接手家族企業時都正值壯年，不僅完整承接上一代建立扎實基礎，更因嫻熟運用數位工具的能力與靈活創新思維，逐步完善企業體質，有如肩負「薪傳」創新轉型為每一艘新船出大港，讓世界看見。

透過企業二代述說，讓外界了解他們面對數位及企業ESG永續浪潮下，如何展現韌性、推動轉型與創新。12家的企業二代，包括傳承百年的漢餅店「舊振南」、蛻變成精緻伴手禮的「不二緻果」、KTV南霸天「享溫馨」、CNN評選必吃的「老新台菜」、從路邊小餐館進駐百貨的「鄧師傅滷味」，以及打下全球市場的「世豐螺絲」。

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台灣最大民營造船廠「中信造船」、創立不鏽鋼廚具品牌TOMATO番茄廚具「豪葳實業」、致力工業塗料國產化「柏林塗料」、從代工到自建沉水泵浦PRORIL品牌「芳晟機電」、走過一甲子老牌文具品牌「SKB」，以及主打友善養殖及整合產業鏈的「元榆牧場」。

經發局長廖泰翔說，在產業轉型進程中，許多傳統產業早已準備好回應時代新想像，「勇敢冒險的海洋性格深刻烙印在高雄人DNA中，成為產業發展的核心精神！」經發局將持續藉由專案、課程與認證的導入，以及地方型SBIR計畫、鼓勵資金自主的創櫃板推薦，輔導企業善用5G AIoT智慧科技等多項政策作為，全力協助既有產業轉型升級。（編輯：孫承武）1110709