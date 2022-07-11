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半導體廠擴廠效益 聖暉、洋基第2季營收創新高

2022/7/11 12:07
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（中央社記者張建中新竹11日電）受惠半導體廠積極擴廠，無塵室廠聖暉、洋基第2季營收同創單季新高，工業機電系統整合工程業者亞翔第2季營運創同期新高。

由於主要客戶訂單需求強勁，加上中國大陸封控緩解，聖暉6月營收一舉攀高至新台幣27億元，創下新高，較5月增加36.7%，較去年同期增加46.12%。

聖暉結算第2季營收65.43億元，創單季新高，較第1季增加22.18%；累計上半年營收118.98億元，較去年同期成長31.92%。

洋基6月及第2季營收同步繳出亮麗成績單，6月營收14.6億元，創下新高，較5月增加27.78%，較去年同期增加30.67%。

洋基第2季營收35.87億元，創單季新高，較第1季增加32.56%；累計上半年營收62.94億元，較去年同期成長21.82%。

亞翔第2季營收77.14億元，較第1季增加4.13%，為同期新高；上半年營收151.22億元，較去年同期成長達49.33%。

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法人表示，亞翔接單暢旺，取得聯電南科廠、新加坡新廠及力積電銅鑼新廠等訂單，預期亞翔今年營收可望創新高。

台股指數今天開高走低，一度重挫150.59點，滑落至14313.94點，聖暉、洋基及亞翔在營運表現亮眼激勵下，不畏大盤震盪回檔，股價同步走高。聖暉盤中最高達184.5元，上漲8.5元，漲幅4.82%；洋基達169元，上漲3.5元，漲幅2.11%；亞翔達29.65元，上漲0.35元，漲幅1.19%。（編輯：張良知）1110711

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