巨生醫、中化與蘇州瑋琪 三方合資成立吸入劑型公司

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）巨生生醫與中化集團共同宣布與蘇州市瑋琪生物科技簽署協議成立合資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.，新成立的Trium將專注於吸入劑型的新劑型新藥開發。

巨生醫預計出資60萬美金並持有Trium 30%股權、中化持有40%股權，而瑋琪則持有30%股權；董事長及總經理將分別由中化與巨生醫派任。

巨生醫表示，Trium將專注於吸入劑型的新劑型新藥開發，近年來各藥廠尋找非侵入性投藥途徑，如鼻腔或肺部，提升病人服藥的便利性與舒適度，並增加主成分的身體可利用率，成為當前製劑開發的熱門領域，亦為三家公司合資成立Trium的主要研發目標。

根據專業研究機DATA BRIDGE構調查報告根據吸入器的市場調查報告，預計到2027年市場規模將達421億美元，複合年增長率高達5.87%；吸入劑型的使用方式簡單方便，相關應用可望在未來幾年持續蓬勃發展。

巨生醫表示，在本次合作案中，巨生醫將以改良藥物傳輸技術的新劑型新藥的專長，透過奈米平台技術開發各種吸入製劑藥物劑型，規劃執行相關動物實驗與人體臨床試驗；中化擁有生產GMP的藥廠與海內外銷售通路，未來將負責臨床試驗所需藥品量產、製備與未來藥品上市後行銷；而瑋琪是中國霧化醫材公司，除了提供吸入劑型所需器械，並提供吸入劑型藥物開發所需技術資訊。

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中化總經理吳志庸表示，口服劑型開發與生產相關技術已相對成熟，並為學名藥廠廣泛應用；如何拓展特殊治療途徑，開發治療新領域，跳脫口服速效及長效製劑的治療限制，成為製藥業下一階段的發展核心。

Trium目前已經完成候選藥物與適應症的篩選，以及初步的動物試驗，未來將依規劃時程進行相關藥品的安定性試驗、放大、GLP動物試驗與臨床一期試驗等研發進程。（編輯：潘羿菁）1110711