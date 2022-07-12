裕民再添運力 「裕越輪」入列

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（中央社記者賴言曦台北12日電）遠東集團旗下裕民航運今天在日本大島造船廠為新散裝貨輪「裕越輪」舉辦命名接船儀式。裕民指出，2020年、2021年第1季訂造的12艘節能散裝船及1艘水泥專用船，預計今年底到2024年前陸續交船。

裕民今天透過新聞稿表示，裕越輪（M.V. Cemtex Dominance）船長235公尺，船寬40公尺，載重噸9萬9990公噸，是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的9萬9990載重噸超巴拿馬極限型（Post Panamax）系列中的第2艘。

裕民表示，由於國際海事組織（IMO）及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，將加速汰換老舊船舶，加上2020年下半年後，造船廠承接大量貨櫃船舶訂單，排擠部分散裝船舶造船動能，2022年至2023年散裝新船供給量預估將降至近年低檔，讓裕民自2014年起陸續交付的一系列環保節能設計船（Eco-ship）展現競爭力。

裕民表示，綜觀全球經濟，受到疫情封城、通膨升息及俄烏戰爭等因素影響，全球經濟成長率下修，市場充滿不確定性，但各國基於能源安全及糧食安全，紛紛尋找替代來源，原物料運輸供應鏈改變，增加散裝船運力需求，同時預期各國政府將擴大基礎建設投資，刺激經濟成長，將有利於散裝原物料貿易需求。

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裕民表示，裕民在散裝航運市場尚未回揚，船舶造價尚未上漲前，於2020年及2021年第1季訂造了12艘最新環保節能散裝船及1艘水泥專用船，總資本支出約6.5億美元，較目前同型船市價節省20%資本支出，新船預計於2022年底到2024年前陸續交船，將有助於裕民的業績表現。

裕民說明，目前旗下散裝船型包含海岬型、巴拿馬極限型、超級極限型、超輕便型、水泥船、超大型油輪及超大型礦砂船及海洋風電人員運輸船等，自有散裝船隊平均年齡約6.5年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為70艘，總載重噸位為865萬噸。（編輯：趙蔚蘭）1110712