外資賣超96億元 砍金融股敲進長榮

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天跌破萬四關卡，終場重挫389.91點，收在13950.62點。外資賣超新台幣96.79億元，倒貨金融股，其中賣超新光金最多；買超最多則為航運股長榮。

台股今天開低走低，盤中最低至13928.66點，再創波段新低，終場以13950.62點作收，跌幅2.72%，成交值1996.69億元。

三大法人合計賣超139.31億元；自營商賣超47.68億元，投信買超5.16億元，外資及陸資賣超96.79億元。

證交所統計外資今天賣超前10名，新光金2.57萬張最多，其他依序為中信金2.53萬張、群創2.1萬張、開發金1.82萬張、國泰永續高股息1.59萬張、華航1.53萬張、台新金1.33萬張、中鋼9729張、聯電8759張及台化8615張。

外資今天買超最多個股則是長榮，買超8398張，其他外資買超領先個股還有元大滬深300正2、欣興、宏碁、中華電、智原、期街口布蘭特正2、建大、聯詠、所羅門。

今天買超台股的投信青睞漢翔，買超5386張最多，其餘買超前10名個股包含裕隆、英業達、永豐金、仁寶、遠東新、遠傳、中信金、開發金及台泥；賣超方面，則以南亞3693張居首。（編輯：楊蘭軒）1110712