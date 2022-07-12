股匯雙殺 新台幣貶至29.895元逾2年新低

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新台幣兌美元12日收盤收29.895元，貶7.7分，創下2020年6月初以來、逾2年新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台股失守「萬四」，外資加大匯出，新台幣盤中也一度貶破29.9元，在出口商拋匯跟央行調節下，新台幣兌美元今天收盤收29.895元，貶7.7分，創下2020年6月初以來、逾2年新低。

美股重挫，台股今天盤中再創波段新低13928.66點，收盤重挫389.91點，以13950.62點作收，失守萬四大關。三大法人外資及陸資賣超，投信買超，自營商賣超，合計賣超139.31億元。

外匯交易員表示，外資早上匯出力道較大，新台幣盤中接連貶破29.9元、29.91元，出口商也趁勢進場拋匯支撐，央行今天在29.9元也加強調節力道，因此也讓貶勢有所收斂。

新台幣兌美元今天開盤價為29.860元，最高29.860元、最低29.915元，最後收29.895元，貶7.7分，連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額也擴大到19.73億美元。

外匯交易員表示，美元指數站上108創下20年新高，新台幣短期可能向30元靠攏，後續還是要看外資在台股動向而定。

根據中央銀行截至下午4時統計，美元指數（美元兌一籃子貨幣）上揚0.8%，其他貨幣一片走貶，歐元重貶1.01%，韓元貶0.62%，人民幣貶0.43%，新加坡幣貶0.4%，日圓貶0.39%，新台幣貶0.26%，越南盾貶0.16%。（編輯：楊凱翔）1110712