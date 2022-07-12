台股失守萬四觀望氣氛濃 法人估15日多空表態

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天失守萬四大關，終場收在13950.62點，新台幣兌美元收盤貶7.7分。分析師認為，台股持續量縮，市場觀望氣氛濃厚，預估美國釋出重大經濟數據及台積電法說會過後，台股將在15日出現多空表態，影響盤面走勢。

台股今天開低走低，盤中最低至13928.66點，再創波段新低，尾盤賣壓仍重，收盤重挫389.91點，以13950.62點作收，跌幅2.72%，成交值新台幣1996.69億元。另外，新台幣兌美元今天收盤收29.895元，貶7.7分，成交金額13.43億美元。

三大法人合計賣超139.31億元，其中自營商賣超47.68億元，投信買超5.16億元，外資及陸資賣超96.79億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，台股目前陷入觀望，盤勢因而由法人主導。由於美國預計13日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率，台積電、大立光法說會則是14日登場，因此目前包含法人也正在觀望，並順應國際股市脈動調節手中持股。

林漢偉也提到，外資賣超台股即將破1兆元，美元指數也衝破20年新高，顯示全球除了美元以外的貨幣都有貶值壓力，包含新台幣等亞洲貨幣紛紛貶至波段低點，外資缺乏信心下持續脫手台股，形成股匯雙殺，未來要觀察新台幣兌美元走勢，如果新台幣兌美元快速貶破30元大關，恐導致外資調節更多手上持有的台股。

林漢偉認為，整體而言，預估台股下半週將持續在14000點間反覆進行弱勢築底，待重大經濟數據、法說會釋出訊息後，15日會出現多空表態，關鍵是觀察整體盤勢的量能變化，如果持續量縮在2200億元以下，7月下半個月可能就需要保守看待，反之則有可能迎來像樣反彈。（編輯：楊蘭軒）1110712