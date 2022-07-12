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股匯雙殺 台股重挫389.91點萬四失守
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股匯雙殺 台股重挫389.91點萬四失守

2022/7/12 13:48（7/12 13:52 更新）
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台股12日收盤重挫389.91點，以13950.62點作收，失守萬四大關。（中央社檔案照片）
台股12日收盤重挫389.91點，以13950.62點作收，失守萬四大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北12日電）美股重挫，台股今天盤中再創波段新低13928.66點，收盤重挫389.91點，以13950.62點作收，失守萬四大關。另外，新台幣今天持續貶值，新台幣兌美元再貶8分，午盤暫收29.898元。

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台股今天開低走低，盤中最低至13928.66點，再創波段新低，尾盤賣壓仍重，終場收在13950.62點，跌幅2.72%，成交量新台幣1996.69億元。

觀察盤面表現，台積電今天跌深，終場下挫12.5元，收在449.5元最低點，跌幅2.71%；大立光收盤下跌45元，以1835元作收，跌幅2.39%；南亞科下跌1.65元，以47.35元作收，跌幅3.36%；國巨今天股價逆勢上漲5元，收在309元，漲幅1.64%。1110712

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