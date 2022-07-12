美股下挫 法人：台股持續震盪打底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）投資人準備迎接本週的美國企業財報和通膨數據報告，美股四大指數11日收盤下挫。法人表示， 目前台股都還在震盪打底，投資人也還在觀望階段，預計重大數據及企業財報釋出後，有望震盪回升。

美國預計13日公布6月消費者物價指數（CPI），同時14日預定公布6月生產者物價指數（PPI），本週也是美國企業公布財報的旺季，但因缺乏利多消息，美股收盤全面下挫。

道瓊工業指數下跌164.31點或0.52%，收31173.84點；標準普爾指數下挫44.95點或1.15%，收3854.43點；那斯達克指數重挫262.71點或2.26%，收11372.60點；費城半導體指數挫跌64.33點或2.46%，收2553.69點。

國安基金11日召開例會後決議暫不進場，並以投資動能持續暢旺、上市櫃營運表現佳、台股有高殖利率優勢及疫情衝擊逐漸消化，內需產業有望回升等3大理由，認為股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

產業訊息方面，台塑四寶11日公布今年第2季及上半年財報，總計四寶上半年稅後淨利新台幣1153.01億元。其中，台塑以每股稅後盈餘（EPS）5.93元居冠，寫下歷史同期新高；但對於第3季展望，台塑、台化皆表示「第3季營收會略少於第2季」，南亞則認為「第3季營收應可較第2季略增」。

南亞科11日舉行線上法人說明會並公布第2季營運成果，第2季稅後淨利65.74億元，季增0.4%，每股純益2.12元；總經理李培英表示，隨著成本與產品價格往不利方向發展，第3季營運會比較有挑戰。

另外，台積電、大立光將同步在14日舉辦法說會，釋出的訊息將成為市場研判下半年產業景氣的風向球。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，預料台股近期將持續震盪打底，靜待台積電法說會釋出判斷下半年景氣的訊息。

黃文清指出，預估台積電訂單能見度、企業體質及營運展望將優於市場悲觀預期，後續有望對股價帶來正面影響，為台股加權指數提供向上反彈的支撐，雖然不足以帶來V型反轉的動能，但仍可望震盪回升。（編輯：郭無患）1110712