上市公司6月營收年增15% 油電、觀光及航運業成長

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所今天公布，全體上市公司6月營收總計新台幣3兆5928億元，較去年同期成長15.09%，營收成長主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業。

證交所統計，上市公司6月營收成長公司共611家，衰退公司共355家。

證交所新聞稿指出，1至6月全體上市公司營收總計19兆7450億元，較去年同期成長10.6%，營收成長公司共633家，衰退公司共333家。

證交所指出，全體上市公司6月營收呈現成長趨勢主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

全體上市公司1至6月營收呈現成長趨勢前3名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及橡膠工業。

證交所表示，全體上市公司6月營收成長較大產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內疫情緩和影響，航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲，導致6月較去年同月成長。

6月營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，導致比較基期高，但今年6月玻璃價格已回跌，導致6月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計1至6月營收成長較大產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，導致累計營收成長。

上市公司1至6月累計營收衰退較大產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，導致累計營收衰退。

台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計890家及76家，共計966家皆已於7月11日前完成6月營收申報作業。（編輯：張均懋）1110712