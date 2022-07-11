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不確定因素籠罩市場觀望 台股創今年新低量

2022/7/11 19:46（7/11 20:57 更新）
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台股11日收在14340.53點，下跌124點。（中央社檔案照片）
台股11日收在14340.53點，下跌124點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北11日電）在美國6月消費者物價指數（CPI）、台積電法人說明會等不確定因素下，台股觀望氣氛濃厚，今天成交值縮至新台幣1729.13億元，加計盤後交易約1752.78億元，創今年新低量。

台股今天收在14340.53點，下跌124點，跌幅0.86%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，國安基金會議宣布不進場護盤之後，現階段台股最大的不確定因素就是13日美國勞動部公布6月CPI年增率、14日台積電法人說明會，還有陸續公布的美股及台股上市公司財報。

黃國偉分析，市場預期美國6月CPI年增率為8.8%，高於5月的8.6%，若最終結果高於預期，則市場將更強化美國聯邦準備理事會（Fed）在7月升息3碼的預期，也可能造成美股下跌，台股跟著連動；反之，若是6月CPI年增率低於5月的水準，則有利股市上漲，但機率不高。

他認為，因為台積電第3季訂單沒問題，所以台積電法說會要觀察的是台積電對產業的評論，市場擔心台積電第3季一家獨好，卻對整體產業看法悲觀；另外，美台企業7月都陸續公布財報，若美股財報不佳，除衝擊美股，也恐波及台股。

他認為，這一波跌勢真正利空出盡時間點，應是聯準會7月利率會議之後，若7月大幅升息3碼，9月升息幅度應會下降。（編輯：楊蘭軒）1110711

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