法人：金融波動首要控管風險 一低三高策略因應

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）通膨及經濟衰退議題持續牽動全球市場，台股在萬四多空拉鋸，法人表示，目前環境下風險控管為首要策略，建議以低波動的多元投資產品為核心，布局高品質美國股票、高股息股票、高品質債券等一低三高策略因應。

台股上週一度失守萬四關卡，多空拉鋸後半導體族群領軍反攻，上週上漲0.85%，指數約收14465點，週線擺脫連四黑。法人分析，今年上半年代表市場恐慌情緒的VIX指數曾數度飆至30以上，顯示投資難度確實增加。

國泰投顧表示，今年整體經濟歷經「反常回歸正常」的過程，市場波動顯著攀升，加上聯準會積極升息以及適逢美國期中選舉年，歷史經驗看來市場波動更是偏高。目前環境下，風險控管為投資人首要策略，建議採取「一低三高」持盈保泰策略；以低波動的多元投資產品為核心，同時把握「三高」布局，包括高品質美國股票、高股息股票、高品質債券，期能攻守兼備、靈活布局。

股票方面，國泰投顧分析，上半年全球股票評價已大幅滑落接近疫情前水準，目前美國股票預估未來12個月的前瞻本益比約16.7倍，本益比急速向下為長期投資人帶來一定支撐。短線而言，具有高股息防禦概念的美國房地產及基礎建設類股值得適度布局，尤其新能源趨勢帶動下，相關基建廠商可望受惠。

長線而言，美國資訊科技類股及非必需消費類股可留意布局機會，特別是電子商務類股、雲端概念股的「創新溢價」，能在市場動盪變局中勝出。新興市場股票方面，中國走出嚴格封城，加上財政、貨幣政策的支持，以及陸股估值修復帶動下，中國股票基金有機會吸引資金目光。

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債券方面，上半年債券殖利率快速攀升、債市出現了歷史上極少數大幅走跌的狀況，國泰投顧認為，隨著通膨壓力減緩、經濟放緩重回市場焦點，債券熊市可能將進入尾聲，債券扮演分散股票投資風險的角度再度回歸，尤其長天期債券的吸引力將會浮現。

永豐投信則認為，數位運用成為民眾日常需求，2021年開始，全球進入大基建時代，可聚焦新十大建設產業，包括數據中樞關鍵產業，如5G基地台、低軌衛星、資料中心、數位電塔等，數位轉型的核心產業，包括電子商務倉儲、智慧運輸、生命實驗室等，及未來能源的三大指標產業，智慧電網、再生能源與充電樁等。（編輯：張均懋）1110711