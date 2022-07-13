宏碁資訊第3季上櫃 陳俊聖：4階段成功孵化新創

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（中央社記者吳家豪台北13日電）宏碁旗下雲端與資訊服務供應商宏碁資訊預計第3季掛牌上櫃，宏碁董事長陳俊聖今天表示，孵化「小老虎」子公司是集團突圍計畫，已找到孵化成功方程式，包括優化營運、分享學習曲線、走向IPO、放大規模格局。

陳俊聖今天以宏碁資訊董事長身分受訪指出，經過多年努力，宏碁資訊總算要上櫃。宏碁的「小老虎」計畫是集團突圍計畫，宏碁早就知道個人電腦（PC）是相當成熟的產業，不能「困守愁城」，必須想辦法突圍。

他說，宏碁很明白要在PC產業活下來已經不容易，更何況在其他領域還要發光發熱更不容易。進入任何一個新產業，一定要有優化過程，他與員工談到賺錢的關鍵是優化成為世界級公司，「全世界你做最好，一定有飯吃」。

陳俊聖強調，宏碁旗下每家「小老虎」子公司的商業模式都不同，一定要進行優化，宏碁資訊定位為「最懂地端的雲端公司」。在小老虎的優化過程中，宏碁已經找到其中奧秘，了解如何孵化成功企業，因此宏碁內部孵化新創的成功率相當高。

談到孵化新創的成功方程式，陳俊聖表示，第一階段是優化營運，第二階段是分享學習曲線，第三階段是走向初次公開發行（IPO），第四階段是放大規模、格局與高度。

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宏碁資訊2021年合併營收達新台幣62.04億元，年增14.3%，營收組成主要為雲端及大量軟體服務占60.4%、應用開發及其它軟體服務占23.8%、加值產品占15.8%。從營收規模來看，宏碁資訊為微軟在台灣最重要經銷商，在Azure雲端業務方面是微軟在台灣最大的合作夥伴。

宏碁資訊今年第1季營收達16.42億元，年增15.86%；每股盈餘3.18元，年增63%，寫下歷史新高。（編輯：楊凱翔）1110713