面板驅動IC供需失衡 集邦：第3季恐跌價10%

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（中央社記者張建中新竹13日電）面板驅動IC市場供需失衡，市調機構集邦科技表示，在庫存高漲的情況下，預期第3季面板驅動IC價格恐將下跌8%至10%，且不排除跌至年底。

集邦科技今天發布新聞稿，說明對面板驅動IC後市的看法，指出中國面板驅動IC供應商為了穩定出貨動能，更願意配合面板廠的要求，產品價格降幅可能達到10%至15%。

集邦科技表示，在需求短時間難以好轉下，面板驅動IC價格恐將持續走跌，預期不排除可能快速回落到2019年的起漲點。

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至於晶圓代工方面，集邦科技指出，晶圓代工廠產品組合多元，過去即使面板驅動IC短期內需求下修，各晶圓代工廠還可彈性調整產品組合，多元利用空出的產能，有效配置維持稼動率。

集邦科技表示，第3季面板驅動IC廠將面臨產品大幅跌價，並可能減少投片因應，晶圓代工廠後續作法備受關注，代工價格是否維持第2季水準，或是適度調降代工價格，以維持高稼動率。（編輯：楊凱翔）1110713