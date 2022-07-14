伯特光送件申請上櫃 數位經濟辦創櫃板登錄前籌資

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光電今天送件申請上櫃；創櫃板新兵數位經濟國際預訂於21日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

伯特光電成立於92年，實收資本額為新台幣2.93億元，董事長兼總經理陳柏輯，主要產品為手機、車載、VR、AR及生技醫療等精密光學鏡片模具及光學金屬零組件。

伯特光電公司位於台中市潭子區，內銷市場約占37%，外銷市場約63%。股票承銷券商為福邦證券、凱基證券。截至6月30日止，全體董事持股比例約29.32%；董事、監察人及持股超過10%股東的持股比例約40.33%。

伯特光電110年度營收9.35億元，稅前淨利1.81億元，每股盈餘5.41元。

由推薦單位台南市政府經濟發展局出具創新創意意見書的數位經濟公司，主要業務為開發數位平台APP，提供廠商於平台上投放廣告、商品上架及行銷規劃等服務，目前已推出「刷吧」APP。

數位經濟公司自111年7月14日起揭示其籌資資訊，7月21日起進行投資人認購及繳款作業。（編輯：張均懋）1110714