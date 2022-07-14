台股收漲百點 法人：2大因素助攻短線反彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天開低走高，終場上漲113.84點，收14438.52點。法人分析，台股對美國消費者物價指數（CPI）的反應已經開始利空不跌，加上台積電報佳音，代表電子股旺季還存在希望，短線有機會帶動台股反彈。

美國6月消費者物價指數年增9.1%，創40多年來最大增幅，台股今天開低摜破14200點，而後在權值股台積電、聯發科翻紅，指數走高突破14400點，高低點震盪逾290點，終場漲113.84點，收在14438.52點，成交值新台幣2089.99億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者訪問指出，昨晚美股盤前公布CPI，比市場預期高出許多，但美股跌勢明顯收斂，費半指數甚至收紅，台股今天也開低走高，原因之一是7月油價已經走低，市場認為6月CPI觸頂後將下降。

另一個因素是國安基金決議進場護盤，蔡明翰解釋，昨天台股大漲，國安基金幾乎沒有買進機會，今天台股開低反而是進場時機，市場也預期國安基金進場後指數會往上，因此投資人搶著進場，帶動台股下半場走勢。

蔡明翰表示，台積電也是今天盤勢轉強的功臣，在今天台積電舉辦法人說明會之前，市場看法兩極，今天法說釋出樂觀展望，確立營運方向，可說是天時、地利、人和都具備，有助台股短線反彈。

富邦投顧指出，美國6月核心CPI年增5.9%，已連續3個月下降，代表美國通膨後續有望降溫，加上國安基金宣告進場護盤，提升市場投資信心，台股短線震盪後有望續彈。（編輯：黃國倫）1110714