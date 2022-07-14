日月光投控旗下環旭 上半年獲利看倍增

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天預估，上半年獲利可較去年同期成長90%至100%。

環旭電子今天晚間公布上半年業績成長預估，預計上半年歸屬母公司業主獲利可到人民幣10.47億元至11.02億元，較去年同期預計增加人民幣4.96億元至5.51億元，年成長90%到100%。

環旭電子去年上半年稅後淨利人民幣5.51億元，年增8.99%，去年上半年每股基本純益人民幣0.25元。

環旭電子指出，公司今年克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，上半年營業收入較去年同期成長 29.93%，來到人民幣289.41億元。

此外，環旭電子表示，上半年綜合產能利用率提升，帶動毛利率也較去年同期提高；同時，環旭加強營業費用管控，上半年費用率較去年同期下降，營業利益率明顯提高。

環旭指出，今年以來美元保持強勢，對公司毛利率和營業利益率提升也有正面影響。

環旭第2季自結合併營收人民幣149.87億元，較去年同期增加32.17%，比第1季增加7.4%。（編輯：楊蘭軒）1110714