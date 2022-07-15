黃天牧：年輕人當沖違約占比非常低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）近年不少股市小白瘋沖沖樂，市場憂心年輕人一不慎就因當沖違約影響信用，金管會主委黃天牧表示，年輕人當沖違約占比非常低，今年上半年30歲以下年輕人發生違約交割僅99人。

台股11日爆出違約交割買賣合計金額高達新台幣約7億元，創近期新高，金管會揭露，其中有6.6億元、占比近95%集中同一名當沖客，因當沖虧損無力支付交割款而發生違約。

黃天牧今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，黃天牧說，當日台股7億元違約交割金額，有超過6億元都是同一名新北市作當沖的投資客，其他投資人違約金額相對都很少；他直言，「印象當沖違約交割金額這麼大的例子並不多」。

外界關注當沖違約是否是常態，黃天牧指出，實際上台股當沖違約比例並不高，尤其年輕人違約比例更是非常低。

去年立法院三讀通過當沖降稅延長3年、稅率維持千分之1.5，不過市場有聲音認為，當沖降稅形同鼓勵年輕人賭博，稍有不慎恐因當沖違約交割，終身信用受影響。

黃天牧指出，今年上半年交易中，30歲以下年輕人發生違約交割僅99人，占比極低，信用交易違約3000多人中，30歲以下年輕人更僅有130多人。

他說，在外界想像中，年輕人因當沖違約交割受到的傷害很大，但真正比例其實很低，不過當然仍有存在，金管會今天起放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，也是避免將來股價下挫時強制賣出的斷頭衝擊，可照顧到一般投資人。

黃天牧指出，擔心有年輕人不把違約交割當一回事，去年已開始實施1年若2次違約交割將有條件預收款券，避免投資人因不了解交易制度，終身信用受影響。

黃天牧說，外界關切當沖稅率比一般交易稅率低，似乎是鼓勵投資人做當日投資，但應鼓勵的是長期投資，這見解沒錯，不過資本市場要鼓勵長期投資、也要有短期投資，不同交易目的存在，股市才會活絡、有活水。

當沖降稅措施延長實施至2024年底，黃天牧表示，屆時仍會檢討當沖制度，金管會也會觀察當沖實施期間各界看到的得與失，再進行檢討。（編輯：張均懋）1110715