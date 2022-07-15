韓流發威 friDay影音上半年收視創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）疫情帶動OTT收視起飛，遠傳friDay影音2022年上半年收視人數續創新高，年增1成；其中，韓流影視持續成長為收視主力，綜藝收視人數成長近1.5倍。

自疫情以來，OTT線上串流平台使用人數年年持續成長，遠傳friDay影音今天發布新聞稿指出，根據統計，今年上半年的總收視人數較去年同期成長1成，線上銷售量也增加超過1成。

在觀看收視部分，遠傳friDay影音戲劇和綜藝類成長迅速，已是平台的收視主力，其中綜藝收視人數成長近1.5倍，表現最為亮眼；日劇和動漫收視也不遑多讓，在上半年皆創下3成的收視成長率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓國娛樂影劇吸睛，業者觀察，全平台不分類總收視，今年前10名幾乎被韓流影視包辦，收視冠軍由實境韓綜Running Man奪得，其次為「偶然成為社長」第2季，第3名則為「第六感」第3季，其他進榜有獨家韓劇「Ghost Doctor幽靈醫生」、「為何是吳秀才？」、「衣袖紅鑲邊」等。

韓流影視的收視人口逐年大幅成長，儼然已是台灣影劇收視主流，遠傳friDay影音表示，平台積極經營韓流影劇市場，每月推出獨家戲劇迎戰激烈的OTT市場，尤其在戲劇收視人數較去年同期成長15%，且占平台整體收視50%，成為最大收視主力內容，綜觀上半年綜藝排行榜，實境韓綜持續熱燒成長近1.5倍。（編輯：趙蔚蘭）1110715