台美商會參與華府叩門之旅 能源列為核心議題

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）台灣美國商會今天宣布加入亞太區美國商會「華府叩門之旅」，於18日至20日赴美國華盛頓特區拜會多位美國政要與參眾議員，並將能源安全與綠能等列為本行核心議題之一。

台灣美國商會（AmCham Taiwan）今天發布新聞稿表示，亞太區美國商會（AAP）為其合作夥伴，在促進亞太地區與美國間的貿易與投資合作，而此行也是後疫情時代首度出行。

AAP代表團表示，感謝美國積極與各國政府會面，就共同利益進行交流與討論，例如應對氣候變遷危機、公共衛生與COVID-19疫情、防災策略、海上安全、科技創新與再生能源投資。

本次「華府叩門之旅」核心議題之一為能源，力求促進能源安全與推動綠色能源，以因應氣候危機，發展脫碳技術及確保區域穩定。

代表團成員也歡迎美國在亞太地區主導的多項倡議，包含啟動「印太經濟架構」（IPEF）與「全球基礎建設與投資夥伴關係計畫」及多項雙邊貿易對話，諸如透過「台美21世紀貿易倡議」與「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），加強台美雙邊關係等。

台灣美國商會主張，台灣應被列為IPEF初始成員之一，台海和平與穩定最關鍵的因素，是美國與印太地區廣泛的夥伴建立正式且穩固的合作關係。

AAP主席暨McLarty Associates資深顧問歐康（Steven Okun）表示，亞太地區區域貿易及投資動態顯著變化，必須與美國共同制訂新規則。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）則表示，今年 6 月啟動的台美21世紀貿易倡議，為雙邊經貿合作與整合創造極大優勢，也同步推動多項國際合作與經貿發展。

魏立安說，這包含IPEF下的數位貿易發展、台灣加入IPEF，以及美國透過未來的「台美雙邊貿易協定」（BTA）與多邊協議，例如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），重返全球自由貿易的領導地位。

代表團呼籲，各方應盡可能達成全面性的數位協定，期望在 2023 年美國主辦亞太經濟合作會議 （APEC）前，能有實質進展。

本次「華府叩門之旅」代表團成員，包含來自亞太地區的國際企業、中小企業與美國商會領導人，包含澳洲、孟加拉、柬埔寨、香港、印尼、日本、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南。（編輯：郭無患）1110718