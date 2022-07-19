電動車推進系統商Elaphe 加入鴻海MIH聯盟
2022/7/19 14:31
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）電動車推進系統架構設計商Elaphe，日前宣布加入鴻海推動的MIH電動車開放聯盟，相關電動車推進技術以多輪圈驅動器和輪轂馬達為基礎。
根據Elaphe官網，公司主要研發電動車推進技術，以車用多輪圈驅動器（multiple-wheel drive）為基礎，透過先進軟體方案控制輪轂馬達（In-Wheel Motor）；Elaphe指出，輪轂馬達設計開啟新運具的設計契機。
MIH執行長鄭顯聰表示，Elaphe的電動車推進技術以多輪圈驅動器和輪轂馬達為基礎，能夠優化電動車開放平台的設計。
Elaphe公司緣起可追溯自1980年代後期，當時開發力矩電機馬達（torque electric motors），進入21世紀後，Elaphe開發出高階車用直驅馬達產品；2006年，Elaphe開發出輪轂馬達為基礎的輪內動力推進系統。
根據MIH官網，截至今天，全球共有2408家軟硬體廠商加入MIH聯盟，7月迄今共有15位新成員加入，涵蓋65個國家地區。
美國豪華電動車製造商Karma Automotive上週宣布加入MIH聯盟，根據官網資料，Karma Automotive成立於2014年，總部位於美國南加州，銷售市場涵蓋北美、歐洲、南非以及中東等地。（編輯：黃國倫）1110719
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