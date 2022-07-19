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台股震盪小跌25點 法人：關注企業財報與展望

2022/7/19 18:22
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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天震盪小跌25.56點，收在14694.08點，成交值萎縮至新台幣1964.8億元。法人表示，除美國聯準會利率決策會議結果，企業財報與營運展望是近期市場關注重點。

分析師王兆立說，台股今天呈現整理格局，觀察先前因融資追繳、斷頭引發的恐慌已趨緩，隨著融資餘額回升，近期盤勢趨於穩定。

王兆立表示，大盤指數要再上攻，有賴市場追價力道增強。因目前仍存在不確定性，預期短期量能恐難以有效放大，指數可能陷入整理，將以個股表現為主。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，台股近期可視為跌深反彈，目前指數正逢14679點月線壓力關卡，下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果是市場關注焦點。

王兆立表示，市場未來會不會再度出現恐慌，仍要進一步觀察通膨及經濟數據狀況。若通膨壓力不再出乎預料大幅攀升，預期對股市的影響可能逐步淡化。

王兆立說，隨著財報週登場，企業財報與未來營運展望將受到市場關注，是牽動個股股價走勢的關鍵，預期未來個股可能因為財報及展望不同，股價表現差異更加明顯。（編輯：楊蘭軒）1110719

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