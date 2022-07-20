美前防長建議男女皆兵 林伯豐：台灣不是烏克蘭

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（中央社記者曾智怡台北20日電）針對美國前國防部長艾斯培建議台灣應男女皆兵，三三會理事長林伯豐今天表示，台灣強項在經濟、科技，應考慮台灣利益優先，況且「台灣也不是烏克蘭」，政府應做的是照顧全民，而非讓全民當砲灰。

來台訪問的前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

林伯豐今天出席三三會7月例會致詞時表示，台灣的強項是經濟、科技、管理、人才，應讓全世界認識台灣供應鏈的完整，考慮台灣利益、人民福祉為優先，而台灣的國防工業依賴美國；「台灣也不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭」，重要的是如何維護台灣人民的安全和福祉，避免戰爭殘酷，才是台灣人民未來的幸福，也是政府應盡責任。

此外，對於通貨膨脹問題，林伯豐表示，主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增達3.59%，生產者物價指數（PPI）年增率13.74%、躉售物價指數（WPI）年增率16.45%，均創新高，電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息外，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅降稅或免稅等措施延長至今年年底。

有關基本工資議題，林伯豐建議政府基本工資調漲幅度不宜超過3%，企業界傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資；但近日電價大幅調漲，基本工資再調升的話，勢必大幅推升物價，對產業及民生的影響也很大，他建議應比照110年補貼受衝擊的產業。

此外，林伯豐認為，電價調漲只針對用電大戶，且調幅高達15%，是「懲罰」用電大戶，將影響企業投資意願，建議不宜再調漲電價；對於核廢料難題，林伯豐直言，中央不應推卸責任。

林伯豐建議政府重新檢討能源政策，減少燃煤、天然氣發電，提高核能發電比重至少占30%，以降低電力排碳係數，以符合淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG。

核二1號機因新北市政府尚未許可興建乾儲設施，不得不提前除役，經濟部長王美花日前表示，需確保核能後端核廢料取得較大共識，以及地方政府應與中央合作，才能思考核能使用。林伯豐則說，中央政府有權責，台灣是一個中央政府，地方與中央政府要協商配合，而非推卸責任。（編輯：林淑媛）1110720