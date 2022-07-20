先前曾2進2出 英商巴克萊3度來台籌設券商獲准

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會今天宣布同意英商巴克萊銀行籌設台灣子公司巴克萊證券，這是巴克萊集團於2016年第2度撤出台灣後，第3度進入台灣市場，主因集團策略決定再次擴大深耕亞洲市場。

金管會今天宣布同意英商巴克萊銀行（BARCLAYS BANK PLC）申請籌設子公司「台灣巴克萊證券」，經營證券經紀及承銷業務。

值得注意的是，金管會前一次同意外資申設券商，也是英商巴克萊集團在2011年來台申設證券子公司，不過巴克萊集團因整體策略考量，2016年就已撤出包含台灣在內的部分亞洲市場。

金管會官員表示，此次英商巴克萊銀行決定擴大深耕亞洲市場並在亞洲重要據點申設分支機構，其中包括台灣證券市場在內，因此向金管會申設台灣證券子公司，金管會審核後予以同意。

台灣巴克萊證券實收資本額定為新台幣10億元，依規定，台灣巴克萊證券須在金管會許可設立日起6個月內完成公司登記，並申請核發許可證照。

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巴克萊今天下午發布聲明表示，台灣是巴克萊在亞太地區具重要策略意義的市場，希望藉由成立獨資子公司台灣巴克萊證券，充分運用集團涵蓋全球的企業金融與投資銀行專長，為客戶提供接觸亞太地區與全球重要資本市場的管道及參與跨國投資的機會。

待取得主管機關相關業務許可執照完備，台灣巴克萊證券可望於今年第3季正式營運，巴克萊已任命現任北亞區宏觀業務銷售主管王鶴璇為子公司台灣巴克萊證券董事長。（編輯：郭無患）1110720