投資人寄望企業財報季表現 亞股全數收漲

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（中央社香港20日綜合外電報導）在美股大漲後亞股今天全數收漲，主因投資人對即將到來的財報季充滿希望，俄羅斯對歐洲天然氣供應不會被切斷的消息也提振市場氣氛。

法新社報導，有報導指出中國政府有關部門將對叫車服務巨擘滴滴出行處以10億美元罰款，並結束為期1年的調查，這增強投資人對科技業在中國長期遭打壓局面即將結束的樂觀情緒，亞股也對此做出積極反應。

在18日股市大幅下跌後，美股3大指數昨天均穩健收漲，因為企業的財報緩解投資人對通膨升溫和利率上升恐影響獲利的擔憂。

分析師表示，由於許多投資人已經消化財報季疲軟的訊息，高於預期的數據提振股市。

儘管蘋果公司（Apple）和嬌生集團（Johnson & Johnson）等幾家公司表示，他們對前景感到擔憂，但投資人感覺世界各國股市大跌可能已經觸底。

積極的氛圍也傳到亞洲，由於阿里巴巴和騰訊等香港科技巨擘都大漲，港股是亞洲表現最好的股市之一。日股基準日經225指數收漲2.67%，漲勢最為強勁。

上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷、雅加達和威靈頓股市都收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110720