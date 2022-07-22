第一建經：近10年高雄貸款增幅最高 台南房貸族大增

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（中央社記者賴言曦台北22日電）第一建經統計聯徵中心資料後指出，全台授信額度從2013年到2022年的增幅為41.5%，其中，高雄市近10年來平均貸款增幅達59.6%，是六大都會區中貸款增幅最高的縣市，台南市則是六都中增加最多房貸族的地區。

觀察六都近10年授信額度變化，平均貸款增幅最大的高雄市，平均貸款額從新台幣468萬元成長至747萬元，增幅59.6%；其次是台南市從444萬元增加至698萬元，增幅57.2%；反觀台北市從1372萬元增加至1650萬元，增幅20.3%，是六都中平均貸款增幅最小的地區。

另外，六都中近10年來新增房貸人數最多的是台南市，從2013年首季的1292人成長至今年同期的3064人，增幅137.2%，其次為台中市的107.3%，台北市則微幅減少7.3%。

對於台南市新增最多房貸族，授信額度成長幅度也位居六都第2名，第一建經研究中心副理張菱育透過新聞稿分析，主因台南市為六都中房價最低區域，且縣市合併後獲得更多資源挹注，陸續發展公共及交通建設，加上台積電進駐台南科學園區，帶動人口遷移，推升住宅需求，地價、房價因而逐年成長。

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第一建經總經理謝萬雄則指出，貸款授信額度的變化，主要是反映擔保品價格和價值，近10年來，全台授信額度會增加41.5%，主要受到房價增漲、新屋交易量增加、自用購屋增加3大因素影響。

謝萬雄指出，由於銀行普遍對新案的放貸成數較佳，觀察聯徵中心2013年、2022年第1季全台屋齡3年內貸款件數比例，從22.5%成長至30.5%，增加8個百分點，顯示10年來整體房價上揚，讓平均授信額度明顯增加；加上政府近年透過信用管制降低多屋族的貸款成數，推動自住型購屋回歸成為市場主力，帶動整體貸款成數和授信金額隨之成長。（編輯：張均懋）1110722