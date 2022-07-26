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聯發科與英特爾合作 台積電股價平盤開出

2022/7/26 09:16（7/26 10:20 更新）
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台積電大客戶聯發科決定與英特爾（Intel）策略合作，台積電26日股價以平盤新台幣499.5元開出。（中央社檔案照片）
台積電大客戶聯發科決定與英特爾（Intel）策略合作，台積電26日股價以平盤新台幣499.5元開出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電大客戶聯發科決定與英特爾（Intel）策略合作，台積電今天股價以平盤新台幣499.5元開出，聯發科股價開低震盪走高一度翻紅。

為提升成熟製程產能供給，聯發科決定與英特爾展開Intel 16成熟製程晶圓製造的合作，消息一出震撼市場。

聯發科聲明表示，在高階製程上持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有改變。台積電也強調，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。

產業分析師郭明錤認為，聯發科希望藉由英特爾協助，取得更多5G筆記型電腦數據機訂單。英特爾則透過與聯發科合作，為晶圓代工業務宣傳，預期雙方合作效益有限。

國內投顧業者分析，台積電在7奈米以下先進製程依然保持絕對優勢，聯發科在先進製程持續與台積電維持緊密夥伴關係不變，預期台積電受影響有限。

台積電今天以平盤499.5元開出，並未受到影響。聯發科則以679元開出，下跌9元，不過，隨後在買盤湧入下，股價一度由黑翻紅，達696元，上漲8元。（編輯：趙蔚蘭）1110726

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