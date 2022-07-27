富邦媒上半年財報出爐 每股賺7.59元

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（中央社記者江明晏台北27日電）國內電商龍頭富邦媒第2季歸屬於母公司業主稅後純益為8.3億元，每股盈餘3.81元，累計上半年每股盈餘為7.59元，看好全年度營收獲利可望持續成長。

旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄的富邦媒公布第2季財報，合併營收約新台幣251.4億元，年增12.9%，雖然去年同期遇三級警戒高基期，仍創下同期新高、單季歷史次高的營收規模；第二季營業利益為10.2億元，歸屬於母公司業主稅後純益為8.3億元，每股盈餘3.81元。

今年上半年全球籠罩在通膨升溫的環境下，富邦媒累計今年1至6月合併營收達480.8億元，年增18.4%；營業利益達20.6億，年成長5.7%；歸屬於母公司業主稅後純益為16.6億元，每股盈餘為7.59元。

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展望下半年，富邦媒表示，首波迎來七夕情人節、父親節、中元節、中秋節等「節慶商機」及「暑期商機」齊發；加上第4季為傳統零售業旺季，及年度最強購物節雙11、雙12登場，本年度營收獲利可望持續成長。

富邦媒強調，momo發揮集團綜效為服務力添翼，同步強化會員經濟實力，與台北富邦銀行合力打造的「momo聯名卡」截至今年6月累積發卡已突破68.7萬卡。（編輯：林興盟）1110727