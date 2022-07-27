世基生醫：中研院違反專屬授權合約 提損害賠償訴訟

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）世基生醫今天發布重大訊息，指控中央研究院違反「專屬授權合約」，為維護公司權益，將對中央研究院提起債務不履行損害賠償訴訟。

對於世基控告內容，中研院暫不回應。

世基為國內基因檢測領導廠，旗下三大業務包括自有品牌的藥物基因診斷產品、實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）服務，以及GMP（QMS）廠代工。

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去年受惠自有品牌藥物基因診斷產品穩健挹注、新冠肺炎檢測剛性需求推升試劑代工業務持續增長，以及科研市場需求回溫，去年全年營收新台幣1.29億元，創下歷史新高，不過因擴大研發相關支出與行銷推廣費用，稅後淨損2343萬元，每股稅後淨損0.54元。

根據世基重訊指出，中央研究院違反與世基之間的專屬授權合約，為維護公司權益，委任律師依法對中央研究院提起債務不履行損害的民事訴訟，後續如有重大進度，將依規定即時更新或補充說明相關內容。（編輯：潘羿菁）1110727