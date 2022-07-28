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聯準會升息符預期美股勁揚 法人：激勵台股開高

2022/7/28 08:10（7/28 08:28 更新）
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（中央社記者賴言曦台北28日電）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），主席鮑爾（Jerome Powell）表示，他不相信美國經濟正處於衰退，美股4大指數收紅盤，法人表示，美國聯準會升息幅度如預期，將使市場解讀為利多，帶動台股有望開高。

美國6月消費者物價指數年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場一度預期聯準會7月將大幅升息4碼，多名官員表態支持升息3碼，投資人鬆一口氣，聯準會最新決議符合預期，帶動美國4大股市收紅。

道瓊工業指數揚升436.05點或1.37%，收32197.59點；標準普爾指數勁揚102.56點或2.62%，收4023.61點；那斯達克指數大漲469.85點或4.06%，收12032.42點；費城半導體指數也大漲132.04點或4.75%，收2911.00點。

另外，鮑爾在會後記者會說，6、7月連續升息3碼調幅「異常大」，9月做出類似決定「可能是適當的」。但他表示，聯準會無法再提供明確指引，將讓後續經濟數據決定政策走向，年底前基準利率可能介於3%和3.5%之間。

台股上市櫃公司訊息，網通晶片廠瑞昱、面板廠友達、軟板廠台郡今天將召開法人說明會；砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體、傳載方案商家登今天也將舉辦業績說明會。

傳產方面，水泥股亞泥、紡織股遠東新及塑化族群台聚，華夏、亞聚、台達化今天將進行除權息。

法人認為，美國聯準會升息3碼符合預期，市場應會將此視為利多，美股收盤因而大漲，台股有望在美股帶動下開高，上半場呈現漲勢。（編輯：張均懋）1110728

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