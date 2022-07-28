住展：新興重劃區領漲所在行政區房價 僅淡水例外

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（中央社記者賴言曦台北28日電）住展雜誌指出，2018年房市復甦後，北部新興重劃區房價走揚，帶動所在行政區房價上漲；但當中也有例外，淡海新市鎮房價就比所在地新北市淡水區的均價低，購屋族仍可在此尋得2字頭房價。

住展雜誌指出，林口新市鎮、新莊副都心、三峽北大特區、五股洲子洋、淡海新市鎮、中壢青埔特區等新興重劃區，過去因新建房屋量大，點燈率偏低，被視為買氣較低的地區；然而近年在餘屋順利消化、政府建設及民間投資陸續兌現後，從2018年至今，當地房價已上漲2到3成不等。

觀察各新興重劃區位處的行政區，以青埔特區所在的桃園市中壢區房價漲幅最大，2018年第2季當地每坪平均房價新台幣24.5萬元，今年同期則來到34萬元，漲幅38.8%。淡海新市鎮位處的新北市淡水區漲幅居次，從26.1萬元漲到35萬元，漲幅34.1%。

住展研發長何世昌接受中央社記者電訪時指出，新興重劃區房價走揚，連帶所在行政區的房價也會跟著上漲，不過當中也有例外，淡海新市鎮的房屋均價就比淡水低。

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何世昌分析，除了因為淡水捷運紅樹林站周邊房價高，拉高淡水區本身房價外，還有因為淡海新市鎮地理位置較偏僻，且目前餘屋量仍偏高，因此漲幅不如其他地區，也是唯一還有2字頭房價的新興重劃區，每坪平均房價約在25萬元至30萬元間。

何世昌認為，觀察目前北台灣新興重劃區行情，仍有部分地區可尋得2字頭、3字頭房價的物件，建議購屋族只要買在有產業投資或捷運建設的地區，就不必擔心當地發展前景，對首購族而言，即早入手也可換取房價增值空間。（編輯：楊蘭軒）1110728