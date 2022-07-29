境內基金集中清算平台 112年第2季起分階段上線

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣集中保管結算所今天表示，「境內基金集中清算平台」預計於民國112年第2季起分階段上線，上線後一年內推動全體業者加入。

為提升投信基金款項收付整體作業效率，促進國內基金市場競爭力，金融監督管理委員會於今年5月12日發布函令，推動投信基金的集中清算與款項收付機制，並責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化，與歐、美、日等先進市場看齊。

集保透過新聞稿指出，「境內基金集中清算平台」是資本市場藍圖重要策略之一，目的在於解決境內基金市場投信、基金保管銀行、銷售機構等100多家機構間，每天數千檔基金申購與買回的資訊流與金流。期透過本平台集中處理、彙整收付、標準化、自動化，將多對多的作業模式改為多對一、一對多，比照股票市場集中交割體制，逐步改造基金市場、提升效率。

集保說明，近年基金市場熱度逐年攀升，各業者對於推動「境內基金集中清算平台」制度具有高度共識。

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集保結算所在金管會指導下，積極對業者加強宣導說明，拜訪數十家投信公司與銷售機構，並自5月起組成專案推動小組，邀集投信公司、銷售機構、保管銀行等業者共同討論，各業者已配合著手規劃，並將共同辦理聯合測試。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所積極扮演基金市場中介機構角色，為促進基金市場轉型升級，集保爰新建「境內基金集中清算平台」，提供市場業者更有效率的後台服務。（編輯：蘇志宗）1110729